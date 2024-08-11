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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 20 марок 1982 года "Клара Цеткин" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - Пробные 20 марок 1982 года "Клара Цеткин" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - Пробные 20 марок 1982 года "Клара Цеткин" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 20,9 гр
  • Чистого серебра (0,336 oz) 10,45 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 90

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1982
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 20 марок 1982 года "Клара Цеткин". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3681 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 22 июня 2022.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (4)
  • WAG (2)
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" (Пробные) на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
4525 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" (Пробные) на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" (Пробные) на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
6838 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" (Пробные) на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" (Пробные) на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" (Пробные) на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" (Пробные) на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" (Пробные) на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 25, 2016
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" (Пробные) на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" (Пробные) на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" (Пробные) на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" (Пробные) на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" (Пробные) на аукционе Reinhard Fischer - November 15, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" (Пробные) на аукционе Künker - March 16, 2012
Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" (Пробные) на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 24, 2011
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 24 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" (Пробные) на аукционе Reinhard Fischer - May 15, 2009
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 мая 2009
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" (Пробные) на аукционе Reinhard Fischer - February 27, 2009
Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 февраля 2009
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1982 "Клара Цеткин" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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