Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 20 марок 1982 года "Клара Цеткин" (Германия, ГДР)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 20,9 гр
- Чистого серебра (0,336 oz) 10,45 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 90
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1982
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 20 марок 1982 года "Клара Цеткин". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3681 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 22 июня 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- Emporium Hamburg (2)
- Felzmann (1)
- Grün (1)
- Höhn (1)
- Künker (2)
- Möller (1)
- Reinhard Fischer (5)
- Rhenumis (1)
- SINCONA (1)
- Teutoburger (4)
- WAG (2)
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 24 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 мая 2009
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 20 марок 1982 "Клара Цеткин" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск