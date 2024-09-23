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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1980 года "XXII летние Олимпийские игры". Надчеканка (Германия, ГДР)

Разновидность: Надчеканка

Аверс монеты - 20 марок 1980 года "XXII летние Олимпийские игры" Надчеканка - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1980 года "XXII летние Олимпийские игры" Надчеканка - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 20,90 гр
  • Чистого серебра (0,336 oz) 10,45 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1980
  • Монетный двор Берлин
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1980 года "XXII летние Олимпийские игры". Надчеканка. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1000 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 920 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.

Сохранность
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  • WAG (4)
Германия 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Германия 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Германия 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" на аукционе Niemczyk - March 21, 2022
Германия 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" на аукционе Niemczyk - March 21, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" на аукционе Felzmann - November 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
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Германия 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1980 "XXII летние Олимпийские игры" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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