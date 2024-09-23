Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1980 года "XXII летние Олимпийские игры". Надчеканка (Германия, ГДР)
Разновидность: Надчеканка
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 20,90 гр
- Чистого серебра (0,336 oz) 10,45 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,200
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1980
- Монетный двор Берлин
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1980 года "XXII летние Олимпийские игры". Надчеканка. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1000 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 920 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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