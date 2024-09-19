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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 20 марок 1979 года "30 лет ГДР". Гвоздика. Позолоченная латунь (Германия, ГДР)

Разновидность: Гвоздика. Позолоченная латунь

Аверс монеты - Пробные 20 марок 1979 года "30 лет ГДР" Гвоздика Позолоченная латунь - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - Пробные 20 марок 1979 года "30 лет ГДР" Гвоздика Позолоченная латунь - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Диаметр 33 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1979
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 20 марок 1979 года "30 лет ГДР". Гвоздика. Позолоченная латунь. Это латунная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1548 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 650 EUR. Торги состоялись 12 марта 2023.

Сохранность
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  • Möller (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Германия 20 марок 1979 "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
693 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Германия 20 марок 1979 "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Германия 20 марок 1979 "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 20 марок 1979 "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Reinhard Fischer - February 27, 2009
Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 февраля 2009
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1979 "30 лет ГДР" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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