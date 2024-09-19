Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 20 марок 1979 года "30 лет ГДР". Гвоздика. Позолоченная латунь (Германия, ГДР)
Разновидность: Гвоздика. Позолоченная латунь
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 20 марок 1979 года "30 лет ГДР". Гвоздика. Позолоченная латунь. Это латунная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1548 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 650 EUR. Торги состоялись 12 марта 2023.
Сохранность
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- Möller (1)
- Reinhard Fischer (1)
- WAG (1)
- Westfälische (1)
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
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