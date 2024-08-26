Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 20 марок 1979 года "30 лет ГДР". Гвоздика (Германия, ГДР)
Разновидность: Гвоздика
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 20 марок 1979 года "30 лет ГДР". Гвоздика. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4685 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 5250 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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