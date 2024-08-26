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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 20 марок 1979 года "30 лет ГДР". Гвоздика (Германия, ГДР)

Разновидность: Гвоздика

Аверс монеты - Пробные 20 марок 1979 года "30 лет ГДР" Гвоздика - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - Пробные 20 марок 1979 года "30 лет ГДР" Гвоздика - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 15 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1979
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 20 марок 1979 года "30 лет ГДР". Гвоздика. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4685 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 5250 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (3)
Германия 20 марок 1979 "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 20 марок 1979 "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
666 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Германия 20 марок 1979 "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 20 марок 1979 "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 20 марок 1979 "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1979 "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 20 марок 1979 "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Westfälische - September 14, 2011
Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1979 "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Reinhard Fischer - February 27, 2009
Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 февраля 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1979 "30 лет ГДР" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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