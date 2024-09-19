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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 20 марок 1979 года A "30 лет ГДР". Без герба (Германия, ГДР)

Разновидность: Без герба

Аверс монеты - Пробные 20 марок 1979 года A "30 лет ГДР" Без герба - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - Пробные 20 марок 1979 года A "30 лет ГДР" Без герба - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 15 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1979
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 20 марок 1979 года "30 лет ГДР" со знаком A. Без герба. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4691 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 12500 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.

Сохранность
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Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1979 "30 лет ГДР" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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