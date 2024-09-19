Пробные 20 марок 1979 года A "30 лет ГДР". Без герба (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 20 марок 1979 года "30 лет ГДР" со знаком A. Без герба. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4691 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 12500 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.

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