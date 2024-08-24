Пробные 20 марок 1979 года A "30 лет ГДР" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 20 марок 1979 года "30 лет ГДР" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2057 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 575 EUR. Торги состоялись 5 апреля 2016.

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