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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 20 марок 1979 года A "30 лет ГДР" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - Пробные 20 марок 1979 года A "30 лет ГДР" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - Пробные 20 марок 1979 года A "30 лет ГДР" - цена монеты - Германия, ГДР

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 15 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1979
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 20 марок 1979 года "30 лет ГДР" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2057 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 575 EUR. Торги состоялись 5 апреля 2016.

Сохранность
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  • WAG (6)
Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Gärtner - February 19, 2024
Продавец Gärtner
Дата 19 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 63 EUR
Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе HIRSCH - November 20, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 20 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Busso Peus - January 23, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 23 января 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Heritage Eur - November 15, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Höhn - October 30, 2019
Продавец Höhn
Дата 30 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" (Пробные) на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1979 "30 лет ГДР" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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