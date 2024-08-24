Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 20 марок 1979 года A "30 лет ГДР" (Германия, ГДР)
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 20 марок 1979 года "30 лет ГДР" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2057 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 575 EUR. Торги состоялись 5 апреля 2016.
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 20 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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