Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1975 года "Бах". Ноты вдавленные (Германия, ГДР)
Разновидность: Ноты вдавленные
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 20,90 гр
- Чистого серебра (0,42 oz) 13,0625 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,257
- Тираж PROOF 4
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1975
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (96) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1975 года "Бах". Ноты вдавленные. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4183 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 15500 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2023.
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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