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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1975 года "Бах". Ноты вдавленные (Германия, ГДР)

Разновидность: Ноты вдавленные

Аверс монеты - 20 марок 1975 года "Бах" Ноты вдавленные - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1975 года "Бах" Ноты вдавленные - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 20,90 гр
  • Чистого серебра (0,42 oz) 13,0625 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,257
  • Тираж PROOF 4

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1975
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (96) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1975 года "Бах". Ноты вдавленные. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4183 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 15500 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2023.

Сохранность
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Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
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Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
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Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность UNC
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Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону
Германия 20 марок 1975 "Бах" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 марок 1975 "Бах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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