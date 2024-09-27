Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1973 года A "30 лет ГДР". Пробные (Германия, ГДР)
Разновидность: Пробные
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 15 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1973
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1973 года "30 лет ГДР" со знаком A. Пробные. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4684 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 7750 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.
Сохранность
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- Frühwald (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Höhn (1)
- Künker (1)
- Teutoburger (2)
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
8575 $
Цена в валюте аукциона 7750 EUR
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 6 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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