20 марок 1973 года A "30 лет ГДР". Пробные (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1973 года "30 лет ГДР" со знаком A. Пробные. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4684 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 7750 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.

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