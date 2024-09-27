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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1973 года A "30 лет ГДР". Пробные (Германия, ГДР)

Разновидность: Пробные

Аверс монеты - 20 марок 1973 года A "30 лет ГДР" Пробные - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1973 года A "30 лет ГДР" Пробные - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 15 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1973
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1973 года "30 лет ГДР" со знаком A. Пробные. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4684 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 7750 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.

Сохранность
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  • Frühwald (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (2)
Германия 20 марок 1973 A "30 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
8575 $
Цена в валюте аукциона 7750 EUR
Германия 20 марок 1973 A "30 лет ГДР" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2017
Сохранность AU
Цена
4435 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Германия 20 марок 1973 A "30 лет ГДР" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 20 марок 1973 A "30 лет ГДР" на аукционе Frühwald - December 6, 2013
Продавец Frühwald
Дата 6 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 20 марок 1973 A "30 лет ГДР" на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 20 марок 1973 A "30 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1973 "30 лет ГДР" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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