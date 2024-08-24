20 марок 1973 года A "Отто Гротеволь". Гурт гладкий (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1973 года "Отто Гротеволь" со знаком A. Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2481 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1100 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.

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