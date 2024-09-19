Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1973 года "Август Бебель". Двойная надпись на гурте (Германия, ГДР)
Разновидность: Двойная надпись на гурте
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 20,90 гр
- Чистого серебра (0,42 oz) 13,0625 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1973
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1973 года "Август Бебель". Двойная надпись на гурте. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- Teutoburger (2)
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