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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1973 года "Август Бебель". Двойная надпись на гурте (Германия, ГДР)

Разновидность: Двойная надпись на гурте

Аверс монеты - 20 марок 1973 года "Август Бебель" Двойная надпись на гурте - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1973 года "Август Бебель" Двойная надпись на гурте - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 20,90 гр
  • Чистого серебра (0,42 oz) 13,0625 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1973
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1973 года "Август Бебель". Двойная надпись на гурте. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе

Сохранность
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  • Teutoburger (2)
Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 марок 1973 "Август Бебель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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