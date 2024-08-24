20 марок 1971 года "Либкнехт и Люксембург". Двойная надпись на гурте (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1971 года "Либкнехт и Люксембург". Двойная надпись на гурте. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 743 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 800 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.

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