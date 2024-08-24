Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1971 года "Либкнехт и Люксембург". Двойная надпись на гурте (Германия, ГДР)
Разновидность: Двойная надпись на гурте
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 20,90 гр
- Чистого серебра (0,42 oz) 13,0625 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1971
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1971 года "Либкнехт и Люксембург". Двойная надпись на гурте. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 743 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 800 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.
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