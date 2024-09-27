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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1970 года "Фридрих Энгельс". Двойная надпись на гурте (Германия, ГДР)

Разновидность: Двойная надпись на гурте

Аверс монеты - 20 марок 1970 года "Фридрих Энгельс" Двойная надпись на гурте - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1970 года "Фридрих Энгельс" Двойная надпись на гурте - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 20,90 гр
  • Чистого серебра (0,42 oz) 13,0625 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1970
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1970 года "Фридрих Энгельс". Двойная надпись на гурте. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 741 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 760 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.

Сохранность
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Германия 20 марок 1970 "Фридрих Энгельс" на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1970 "Фридрих Энгельс" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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