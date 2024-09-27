20 марок 1970 года "Фридрих Энгельс". Двойная надпись на гурте (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1970 года "Фридрих Энгельс". Двойная надпись на гурте. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 741 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 760 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.

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