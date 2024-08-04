20 марок 1969 года "Гёте". Двойная надпись на гурте (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1969 года "Гёте". Двойная надпись на гурте. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 880 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.

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