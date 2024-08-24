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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1966 года "Лейбниц". Медь. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)

Разновидность: Медь. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 20 марок 1966 года "Лейбниц" Медь Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1966 года "Лейбниц" Медь Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 18,6 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1966
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1966 года "Лейбниц". Медь. Односторонний оттиск. Это медная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5464 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2900 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2015.

Сохранность
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Германия 20 марок 1966 "Лейбниц" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
3038 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Германия 20 марок 1966 "Лейбниц" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 марок 1966 "Лейбниц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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