Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1966 года "Лейбниц". Медь. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)
Разновидность: Медь. Односторонний оттиск
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1966 года "Лейбниц". Медь. Односторонний оттиск. Это медная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5464 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2900 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2015.
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