Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1990 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 15 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 302,005
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1990
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1990 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1639 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 2311 EUR. Торги состоялись 17 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 марок 1990 "Бранденбургские Ворота" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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