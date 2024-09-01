20 марок 1990 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1990 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1639 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 2311 EUR. Торги состоялись 17 октября 2022.

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