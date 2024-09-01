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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1990 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 20 марок 1990 года A "Бранденбургские Ворота" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1990 года A "Бранденбургские Ворота" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 15 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 302,005

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1990
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1990 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1639 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 2311 EUR. Торги состоялись 17 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Hermes Auctions (1)
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  • Niemczyk (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Rauch (1)
  • WAG (7)
Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - May 26, 2023
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 26 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - March 10, 2023
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - March 10, 2023
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Rauch - March 23, 2013
Продавец Rauch
Дата 23 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1990 "Бранденбургские Ворота" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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