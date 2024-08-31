Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1990 года A "Андреас Шлютер" (Германия, ГДР)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 20,90 гр
- Чистого серебра (0,42 oz) 13,0625 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 37,000
- Тираж PROOF 3,500
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1990
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (162)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1990 года "Андреас Шлютер" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62169 проданному на аукционе Heritage Auctions за 329 USD. Торги состоялись 10 декабря 2015.
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 24 ноября 2023
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Дата 19 октября 2023
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Дата 9 декабря 2022
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Продавец Auction World
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Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
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Где продать?
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