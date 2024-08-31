Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1990 года A "Андреас Шлютер" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 20 марок 1990 года A "Андреас Шлютер" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1990 года A "Андреас Шлютер" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Dorotheum

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 20,90 гр
  • Чистого серебра (0,42 oz) 13,0625 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 37,000
  • Тираж PROOF 3,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1990
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (162)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1990 года "Андреас Шлютер" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62169 проданному на аукционе Heritage Auctions за 329 USD. Торги состоялись 10 декабря 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Busso Peus (4)
  • Dorotheum (1)
  • Emporium Hamburg (13)
  • Felzmann (1)
  • Gärtner (3)
  • Grün (1)
  • Heritage (3)
  • Heritage Eur (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (35)
  • Katz (2)
  • Kroha (3)
  • Künker (3)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Möller (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Numisa (5)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Rauch (2)
  • Reinhard Fischer (12)
  • Rhenumis (2)
  • Russiancoin (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (53)
  • WAG (2)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (1)
  • Денга1700 (1)
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе Rhenumis - March 21, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе Александр - February 21, 2024
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS65
Цена
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1990 A "Андреас Шлютер" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 марок 1990 "Андреас Шлютер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской Демократической Республики Монеты Германии 1990 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 20 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск