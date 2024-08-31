20 марок 1990 года A "Андреас Шлютер" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1990 года "Андреас Шлютер" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62169 проданному на аукционе Heritage Auctions за 329 USD. Торги состоялись 10 декабря 2015.

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