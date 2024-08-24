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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1983 года A "Карл Маркс" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 20 марок 1983 года A "Карл Маркс" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1983 года A "Карл Маркс" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 15 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 940,000
  • Тираж BU 60,000
  • Тираж PROOF 6,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1983
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1983 года "Карл Маркс" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2391 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 400 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Reinhard Fischer (12)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 240 RUB
Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Coinhouse - December 14, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Reinhard Fischer - January 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность PROOF
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Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Rauch - September 15, 2018
Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Reinhard Fischer - September 7, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Reinhard Fischer - July 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 марок 1983 "Карл Маркс" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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