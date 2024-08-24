20 марок 1983 года A "Карл Маркс" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1983 года "Карл Маркс" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2391 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 400 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

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