Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1983 года A "Карл Маркс" (Германия, ГДР)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 15 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 940,000
- Тираж BU 60,000
- Тираж PROOF 6,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1983
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1983 года "Карл Маркс" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2391 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 400 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 240 RUB
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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