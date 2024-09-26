Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1982 года "Клара Цеткин" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 20 марок 1982 года "Клара Цеткин" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1982 года "Клара Цеткин" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 20,90 гр
  • Чистого серебра (0,336 oz) 10,45 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 39,500
  • Тираж PROOF 5,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1982
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1982 года "Клара Цеткин". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4856 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 600 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auctiones (3)
  • Busso Peus (1)
  • Eeckhout (1)
  • Emporium Hamburg (5)
  • Frühwald (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • HERVERA (4)
  • Höhn (16)
  • Katz (4)
  • Künker (1)
  • Möller (5)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Niemczyk (1)
  • Rauch (3)
  • Reinhard Fischer (7)
  • Russiancoin (1)
  • Soler y Llach (5)
  • Teutoburger (22)
  • WAG (1)
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 39 EUR
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 CHF
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 20 марок 1982 "Клара Цеткин" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 марок 1982 "Клара Цеткин" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской Демократической Республики Монеты Германии 1982 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 20 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск