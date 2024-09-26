Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1982 года "Клара Цеткин" (Германия, ГДР)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 20,90 гр
- Чистого серебра (0,336 oz) 10,45 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 39,500
- Тираж PROOF 5,500
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1982
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1982 года "Клара Цеткин". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4856 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 600 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2019.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
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Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 27 мая 2022
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Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
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Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
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Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
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