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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1981 года "Карл фом Штейн" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 20 марок 1981 года "Карл фом Штейн" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1981 года "Карл фом Штейн" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 20,90 гр
  • Чистого серебра (0,336 oz) 10,45 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 39,500
  • Тираж PROOF 5,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1981
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1981 года "Карл фом Штейн". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1021 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 180 EUR. Торги состоялись 3 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 CHF
Германия 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 43 EUR
Германия 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - November 29, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 29 ноября 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" на аукционе Aurora Numismatica - October 9, 2021
Продавец Aurora Numismatica
Дата 9 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1981 "Карл фом Штейн" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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