Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1981 года "Карл фом Штейн" (Германия, ГДР)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 20,90 гр
- Чистого серебра (0,336 oz) 10,45 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 39,500
- Тираж PROOF 5,500
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1981
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1981 года "Карл фом Штейн". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1021 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 180 EUR. Торги состоялись 3 мая 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 29 ноября 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 9 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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