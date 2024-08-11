Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1980 года "Эрнста Аббе" (Германия, ГДР)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 20,90 гр
- Чистого серебра (0,336 oz) 10,45 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 39,500
- Тираж PROOF 5,503
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1980
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (101)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1980 года "Эрнста Аббе". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1310 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 330 EUR. Торги состоялись 11 мая 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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