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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1980 года "Эрнста Аббе" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 20 марок 1980 года "Эрнста Аббе" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1980 года "Эрнста Аббе" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 20,90 гр
  • Чистого серебра (0,336 oz) 10,45 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 39,500
  • Тираж PROOF 5,503

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1980
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (101)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1980 года "Эрнста Аббе". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1310 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 330 EUR. Торги состоялись 11 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Германия 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Германия 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" на аукционе Coinhouse - October 8, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" на аукционе Monedalia.es - November 30, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1980 "Эрнста Аббе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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