20 марок 1979 года A "30 лет ГДР" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1979 года "30 лет ГДР" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2376 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 110 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

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