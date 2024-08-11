Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1979 года A "30 лет ГДР" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 15 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 975,050
- Тираж BU 25,950
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1979
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1979 года "30 лет ГДР" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2376 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 110 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Frühwald (3)
- Katz (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Niemczyk (1)
- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 220 RUB
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 марок 1979 "30 лет ГДР" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск