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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1979 года A "30 лет ГДР" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 20 марок 1979 года A "30 лет ГДР" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1979 года A "30 лет ГДР" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 15 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 975,050
  • Тираж BU 25,950

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1979
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1979 года "30 лет ГДР" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2376 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 110 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (3)
  • Katz (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Niemczyk (1)
  • Russiancoin (1)
Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 220 RUB
Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1979 A "30 лет ГДР" на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 марок 1979 "30 лет ГДР" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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