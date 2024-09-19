Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1978 года "Гердер" (Германия, ГДР)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 20,90 гр
- Чистого серебра (0,336 oz) 10,45 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,550
- Тираж PROOF 4,500
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1978
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1978 года "Гердер". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1451 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 330 EUR. Торги состоялись 2 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auctiones (1)
- Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
- Busso Peus (2)
- CoinsNB (2)
- Emporium Hamburg (10)
- Frühwald (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Heritage (1)
- Hermes Auctions (1)
- HERVERA (7)
- Höhn (26)
- ibercoin (1)
- Katz (4)
- Kroha (2)
- Künker (1)
- Möller (2)
- Monedalia.es (1)
- Münz Zentrum Rheinland (3)
- Münzen & Medaillen (1)
- Niemczyk (1)
- Numismatica Ferrarese (1)
- Rauch (2)
- Reinhard Fischer (9)
- Russiancoin (1)
- Soler y Llach (9)
- Teutoburger (23)
- Wójcicki (1)
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где купить?
Где продать?
Для продажи 20 марок 1978 "Гердер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск