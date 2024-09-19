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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1978 года "Гердер" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 20 марок 1978 года "Гердер" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1978 года "Гердер" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 20,90 гр
  • Чистого серебра (0,336 oz) 10,45 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,550
  • Тираж PROOF 4,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1978
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1978 года "Гердер". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1451 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 330 EUR. Торги состоялись 2 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 39 EUR
Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе Auctiones - December 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
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Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
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Где купить?
Германия 20 марок 1978 "Гердер" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1978 "Гердер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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