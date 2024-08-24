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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1976 года "Вильгельм Либкнехт" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 20 марок 1976 года "Вильгельм Либкнехт" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1976 года "Вильгельм Либкнехт" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 20,90 гр
  • Чистого серебра (0,42 oz) 13,0625 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,060
  • Тираж PROOF 4,020

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1976
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (111)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1976 года "Вильгельм Либкнехт". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 13465 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 560 EUR. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 5300 RUB
Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе Auctiones - December 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1976 "Вильгельм Либкнехт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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