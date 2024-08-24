Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1976 года "Вильгельм Либкнехт" (Германия, ГДР)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 20,90 гр
- Чистого серебра (0,42 oz) 13,0625 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,060
- Тираж PROOF 4,020
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1976
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (111)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1976 года "Вильгельм Либкнехт". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 13465 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 560 EUR. Торги состоялись 25 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 5300 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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