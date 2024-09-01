20 марок 1973 года A "Отто Гротеволь" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1973 года "Отто Гротеволь" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 811 проданному на аукционе Numismatica Ferrarese за 36 EUR. Торги состоялись 1 августа 2021.

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