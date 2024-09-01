Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1973 года A "Отто Гротеволь" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 15 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,534,724
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1973
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1973 года "Отто Гротеволь" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 811 проданному на аукционе Numismatica Ferrarese за 36 EUR. Торги состоялись 1 августа 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Auction World (1)
- BAC (4)
- Numismatica Ferrarese (1)
- Russiancoin (4)
- Wójcicki (2)
- Имперская монета (1)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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