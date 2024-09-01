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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1973 года A "Отто Гротеволь" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 20 марок 1973 года A "Отто Гротеволь" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1973 года A "Отто Гротеволь" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 15 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,534,724

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1973
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1973 года "Отто Гротеволь" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 811 проданному на аукционе Numismatica Ferrarese за 36 EUR. Торги состоялись 1 августа 2021.

Сохранность
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  • Auction World (1)
  • BAC (4)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Russiancoin (4)
  • Wójcicki (2)
  • Имперская монета (1)
Германия 20 марок 1973 A "Отто Гротеволь" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Германия 20 марок 1973 A "Отто Гротеволь" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1973 A "Отто Гротеволь" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Германия 20 марок 1973 A "Отто Гротеволь" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1973 A "Отто Гротеволь" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Германия 20 марок 1973 A "Отто Гротеволь" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1973 A "Отто Гротеволь" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Германия 20 марок 1973 A "Отто Гротеволь" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1973 A "Отто Гротеволь" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1973 A "Отто Гротеволь" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 20 марок 1973 A "Отто Гротеволь" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1973 A "Отто Гротеволь" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1973 A "Отто Гротеволь" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Германия 20 марок 1973 A "Отто Гротеволь" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1973 A "Отто Гротеволь" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1973 A "Отто Гротеволь" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Германия 20 марок 1973 A "Отто Гротеволь" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Германия 20 марок 1973 A "Отто Гротеволь" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 20 марок 1973 A "Отто Гротеволь" на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1973 "Отто Гротеволь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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