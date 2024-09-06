Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1973 года "Август Бебель" (Германия, ГДР)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 20,90 гр
- Чистого серебра (0,42 oz) 13,0625 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 77,360
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1973
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1973 года "Август Бебель". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2890 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1200 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2021.
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
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Дата 19 января 2023
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Продавец Auctiones
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
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Дата 18 ноября 2022
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Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Teutoburger
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Дата 16 сентября 2021
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