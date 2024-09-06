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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1973 года "Август Бебель" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 20 марок 1973 года "Август Бебель" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1973 года "Август Бебель" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 20,90 гр
  • Чистого серебра (0,42 oz) 13,0625 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 77,360

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1973
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1973 года "Август Бебель". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2890 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1200 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 47 EUR
Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 6750 RUB
Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Numismática Leilões - August 10, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Auctiones - December 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность UNC
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Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность UNC
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Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Германия 20 марок 1973 "Август Бебель" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 марок 1973 "Август Бебель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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