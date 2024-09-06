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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1971 года A "Эрнст Тельман" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 20 марок 1971 года A "Эрнст Тельман" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1971 года A "Эрнст Тельман" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 15 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,003,431

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1971
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1971 года "Эрнст Тельман" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3003 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 260 USD. Торги состоялись 20 января 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Russiancoin (8)
  • Wójcicki (1)
  • Имперская монета (3)
Германия 20 марок 1971 A "Эрнст Тельман" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Германия 20 марок 1971 A "Эрнст Тельман" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Германия 20 марок 1971 A "Эрнст Тельман" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Германия 20 марок 1971 A "Эрнст Тельман" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 20 марок 1971 A "Эрнст Тельман" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1971 A "Эрнст Тельман" на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1971 A "Эрнст Тельман" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1971 A "Эрнст Тельман" на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 марок 1971 A "Эрнст Тельман" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1971 A "Эрнст Тельман" на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 марок 1971 A "Эрнст Тельман" на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 марок 1971 A "Эрнст Тельман" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Германия 20 марок 1971 A "Эрнст Тельман" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1971 A "Эрнст Тельман" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Германия 20 марок 1971 A "Эрнст Тельман" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1971 A "Эрнст Тельман" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Германия 20 марок 1971 A "Эрнст Тельман" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1971 A "Эрнст Тельман" на аукционе Russiancoin - February 14, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 14 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1971 "Эрнст Тельман" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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