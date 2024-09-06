20 марок 1971 года A "Эрнст Тельман" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1971 года "Эрнст Тельман" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3003 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 260 USD. Торги состоялись 20 января 2022.

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