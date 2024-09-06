Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1971 года A "Эрнст Тельман" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 15 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,003,431
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1971
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1971 года "Эрнст Тельман" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3003 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 260 USD. Торги состоялись 20 января 2022.
Сохранность
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- Numismatica Ferrarese (1)
- Russiancoin (8)
- Wójcicki (1)
- Имперская монета (3)
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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