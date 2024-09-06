Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1971 года "Генрих Манн" (Германия, ГДР)
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1971 года "Генрих Манн". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 805 проданному на аукционе Numismatica Ferrarese за 34 EUR. Торги состоялись 1 августа 2021.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Продавец KM NUMIS
Дата 22 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 марок 1971 "Генрих Манн" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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