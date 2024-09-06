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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1971 года "Генрих Манн" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 20 марок 1971 года "Генрих Манн" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1971 года "Генрих Манн" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Münzen Modes

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 16,5 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,029,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1971
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1971 года "Генрих Манн". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 805 проданному на аукционе Numismatica Ferrarese за 34 EUR. Торги состоялись 1 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • BAC (8)
  • Frühwald (3)
  • KM NUMIS (2)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Russiancoin (6)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (2)
Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе KM NUMIS - November 22, 2022
Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе KM NUMIS - November 22, 2022
Продавец KM NUMIS
Дата 22 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе Александр - September 21, 2022
Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS63
Цена
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Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1971 "Генрих Манн" на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1971 "Генрих Манн" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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