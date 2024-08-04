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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1967 года "Гумбольдт". Гурт (20 MARK * 20 MARK * 20 MARK) (Германия, ГДР)

Разновидность: Гурт (20 MARK * 20 MARK * 20 MARK)

Аверс монеты - 20 марок 1967 года "Гумбольдт" Гурт (20 MARK * 20 MARK * 20 MARK) - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1967 года "Гумбольдт" Гурт (20 MARK * 20 MARK * 20 MARK) - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,800)
  • Вес 20,90 гр
  • Чистого серебра (0,5376 oz) 16,72 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1967
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1967 года "Гумбольдт". Гурт (20 MARK * 20 MARK * 20 MARK). Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1939 проданному на аукционе Rhenumis за 2500 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2020.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (14)
Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Heritage Eur - November 15, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2019
Сохранность UNC
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Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Dorotheum - November 13, 2019
Продавец Dorotheum
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Höhn - October 30, 2019
Продавец Höhn
Дата 30 октября 2019
Сохранность AU
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Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1967 "Гумбольдт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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