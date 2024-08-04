Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1967 года "Гумбольдт". Гурт (20 MARK * 20 MARK * 20 MARK) (Германия, ГДР)
Разновидность: Гурт (20 MARK * 20 MARK * 20 MARK)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,800)
- Вес 20,90 гр
- Чистого серебра (0,5376 oz) 16,72 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1967
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1967 года "Гумбольдт". Гурт (20 MARK * 20 MARK * 20 MARK). Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1939 проданному на аукционе Rhenumis за 2500 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2020.
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2019
Сохранность UNC
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Продавец Dorotheum
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 30 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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