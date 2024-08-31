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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1952-1953 года. Смещение штемпеля (Германия, ГДР)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1952-1953 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 пфеннигов 1952-1953 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Алюминий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1952-1953
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1952-1953 года. Смещение штемпеля. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 16 EUR. Торги состоялись 2 сентября 2016.

Сохранность
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Германия 5 пфеннигов 1952-1953 на аукционе Emporium Hamburg - September 2, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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