Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1952-1953 года. Смещение штемпеля (Германия, ГДР)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Алюминий
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1952-1953
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1952-1953 года. Смещение штемпеля. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 16 EUR. Торги состоялись 2 сентября 2016.
Сохранность
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