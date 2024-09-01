5 пфеннигов 1989 года A. Год в углублении (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1989 года со знаком A. Год в углублении. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе

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