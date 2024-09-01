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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1989 года A. Год в углублении (Германия, ГДР)

Разновидность: Год в углублении

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1989 года A Год в углублении - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 пфеннигов 1989 года A Год в углублении - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,1 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1989
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1989 года со знаком A. Год в углублении. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
Германия 5 пфеннигов 1989 A на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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