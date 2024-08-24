5 пфеннигов 1975 года A. Никель (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1975 года со знаком A. Никель. Это стальная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1707 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 360 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2021.

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