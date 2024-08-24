Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1975 года A. Никель (Германия, ГДР)
Разновидность: Никель
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Никелированная сталь
- Вес 2,74 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1975
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1975 года со знаком A. Никель. Это стальная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1707 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 360 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2021.
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Где продать?
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