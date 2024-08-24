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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1975 года A. Никель (Германия, ГДР)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1975 года A Никель - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 пфеннигов 1975 года A Никель - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Никелированная сталь
  • Вес 2,74 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1975
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1975 года со знаком A. Никель. Это стальная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1707 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 360 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2021.

Сохранность
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Германия 5 пфеннигов 1975 A на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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