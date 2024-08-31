Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1975 года A. Хромистая сталь (Германия, ГДР)
Разновидность: Хромистая сталь
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Хромистая сталь
- Вес 2,66 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1975
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1975 года со знаком A. Хромистая сталь. Это стальная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3055 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 625 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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