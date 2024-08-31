5 пфеннигов 1975 года A. Хромистая сталь (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1975 года со знаком A. Хромистая сталь. Это стальная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3055 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 625 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.

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