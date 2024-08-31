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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1975 года A. Хромистая сталь (Германия, ГДР)

Разновидность: Хромистая сталь

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1975 года A Хромистая сталь - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 пфеннигов 1975 года A Хромистая сталь - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Хромистая сталь
  • Вес 2,66 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1975
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1975 года со знаком A. Хромистая сталь. Это стальная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3055 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 625 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1975 A на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
617 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 5 пфеннигов 1975 A на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
738 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Германия 5 пфеннигов 1975 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1975 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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