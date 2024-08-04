Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1968 года A. Латунное покрытие (Германия, ГДР)
Разновидность: Латунное покрытие
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3,2 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1968
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1968 года со знаком A. Латунное покрытие. Это железная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6447 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
Сохранность
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Где продать?
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