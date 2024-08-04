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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1968 года A. Латунное покрытие (Германия, ГДР)

Разновидность: Латунное покрытие

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1968 года A Латунное покрытие - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 пфеннигов 1968 года A Латунное покрытие - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,2 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1968
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1968 года со знаком A. Латунное покрытие. Это железная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6447 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Künker (1)
Германия 5 пфеннигов 1968 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
525 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Германия 5 пфеннигов 1968 A на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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