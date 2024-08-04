5 пфеннигов 1968 года A. Латунное покрытие (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1968 года со знаком A. Латунное покрытие. Это железная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6447 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

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