Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1983 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,1 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,915,050
- Тираж PROOF 2,550
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1983
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1983 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3058 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 65 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Teutoburger (1)
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