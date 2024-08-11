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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1983 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1983 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 пфеннигов 1983 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,1 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,915,050
  • Тираж PROOF 2,550

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1983
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1983 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3058 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 65 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Германия 5 пфеннигов 1983 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1983 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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