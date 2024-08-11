5 пфеннигов 1983 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1983 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3058 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 65 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.

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