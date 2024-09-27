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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1976 года A (Германия, ГДР)

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Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,1 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1976
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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