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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1968 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1968 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 пфеннигов 1968 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,1 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 282,303,297
  • Тираж PROOF 2

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1968
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1968 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5230 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (1)
Германия 5 пфеннигов 1968 A на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
923 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Германия 5 пфеннигов 1968 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
483 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Германия 5 пфеннигов 1968 A на аукционе Russiancoin - May 30, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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