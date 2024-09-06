5 пфеннигов 1968 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1968 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5230 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.

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