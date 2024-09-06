Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1968 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,1 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 282,303,297
- Тираж PROOF 2
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1968
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1968 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5230 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.
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