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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1953 года E (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1953 года E - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 пфеннигов 1953 года E - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,1 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,665,173

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1953
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1953 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 868 проданному на аукционе Katz Auction за 31 EUR. Торги состоялись 30 августа 2023.

Сохранность
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  • Katz (2)
  • Russiancoin (1)
Германия 5 пфеннигов 1953 E на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Германия 5 пфеннигов 1953 E на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Германия 5 пфеннигов 1953 E на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1953 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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