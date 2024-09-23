Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1952 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,1 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 113,397,140
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1952
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1952 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1745 проданному на аукционе Katz Auction за 16 EUR. Торги состоялись 21 декабря 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Katz (1)
Где продать?
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