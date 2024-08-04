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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1952 года E (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1952 года E - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 пфеннигов 1952 года E - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,1 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,024,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1952
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1952 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1746 проданному на аукционе Katz Auction за 21 EUR. Торги состоялись 21 декабря 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Russiancoin (2)
Германия 5 пфеннигов 1952 E на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1952 E на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1952 E на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1952 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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