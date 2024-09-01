5 пфеннигов 1949 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1949 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65370 проданному на аукционе Heritage Auctions за 103 USD. Торги состоялись 28 августа 2014.

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