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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1949 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1949 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 пфеннигов 1949 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,1 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1949
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1949 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65370 проданному на аукционе Heritage Auctions за 103 USD. Торги состоялись 28 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1949 A на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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