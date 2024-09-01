Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1949 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,1 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1949
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1949 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65370 проданному на аукционе Heritage Auctions за 103 USD. Торги состоялись 28 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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