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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1985 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 2 марки 1985 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 2 марки 1985 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,323,285
  • Тираж PROOF 3,285

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 2 марки
  • Год 1985
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1985 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
Германия 2 марки 1985 A на аукционе Russiancoin - May 30, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1985 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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