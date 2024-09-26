Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1957 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 3 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 77,960,942
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 2 марки
- Год 1957
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1957 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6451 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
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