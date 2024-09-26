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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1957 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 2 марки 1957 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 2 марки 1957 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 77,960,942

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 2 марки
  • Год 1957
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1957 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6451 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
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  • Möller (1)
Германия 2 марки 1957 A на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1957 A на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
1694 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR

Где продать?

Для продажи 2 марки 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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