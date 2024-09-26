2 марки 1957 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1957 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6451 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

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