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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1978 года A. Латунь (Германия, ГДР)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - 1 марка 1978 года A Латунь - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 1 марка 1978 года A Латунь - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 1 марка
  • Год 1978
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1978 года со знаком A. Латунь. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1015 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4312.5 USD. Торги состоялись 10 января 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 1 марка 1978 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
945 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Германия 1 марка 1978 A на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
2215 $
Цена в валюте аукциона 1950 EUR
Германия 1 марка 1978 A на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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