1 марка 1978 года A. Латунь (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1978 года со знаком A. Латунь. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1015 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4312.5 USD. Торги состоялись 10 января 2011.

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