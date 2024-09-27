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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1981 года A. 13 звезд на гурте. Пробные (Германия, ГДР)

Разновидность: 13 звезд на гурте. Пробные

Аверс монеты - 1 марка 1981 года A 13 звезд на гурте Пробные - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 1 марка 1981 года A 13 звезд на гурте Пробные - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 1 марка
  • Год 1981
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1981 года со знаком A. 13 звезд на гурте. Пробные. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1310 проданному на аукционе Stack's Bowers за 25300 USD. Торги состоялись 30 сентября 2010.

Сохранность
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  • Künker (1)
Германия 1 марка 1981 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1981 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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