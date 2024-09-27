Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1981 года A. 13 звезд на гурте. Пробные (Германия, ГДР)
Разновидность: 13 звезд на гурте. Пробные
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1981 года со знаком A. 13 звезд на гурте. Пробные. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1310 проданному на аукционе Stack's Bowers за 25300 USD. Торги состоялись 30 сентября 2010.
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