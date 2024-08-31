1 марка 1980 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1980 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1947 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 15 EUR. Торги состоялись 18 февраля 2017.

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