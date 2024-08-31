Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1980 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,093,850
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 1 марка
- Год 1980
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1980 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1947 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 15 EUR. Торги состоялись 18 февраля 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Frühwald (2)
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