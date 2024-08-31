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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1980 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 1 марка 1980 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 1 марка 1980 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,093,850

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 1 марка
  • Год 1980
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1980 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1947 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 15 EUR. Торги состоялись 18 февраля 2017.

Сохранность
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  • Frühwald (2)
Германия 1 марка 1980 A на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 1 марка 1980 A на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1980 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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