Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1979 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,028,800
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 1 марка
- Год 1979
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1979 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1250 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2011.
Сохранность
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