1 марка 1979 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1979 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1250 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2011.

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