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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1979 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 1 марка 1979 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 1 марка 1979 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,028,800

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 1 марка
  • Год 1979
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1979 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1250 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Rio de la Plata (1)
Германия 1 марка 1979 A на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1979 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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