Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1825 года W "Тип 1825-1830". Лилль (Франция, Карл X)
Разновидность: Лилль
Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 62,333
Описание
- Страна Франция
- Период Карл X
- Номинал 20 франков
- Год 1825
- Правитель Карл X (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1825 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 534 проданному на аукционе Burgan Numismatique - Maison Florange за 2150 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
526 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 6 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 8 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 13 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 июня 2014
Сохранность VF
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Продавец Creusy Numismatique
Дата 22 апреля 2014
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?
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