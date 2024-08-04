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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1825 года W "Тип 1825-1830". Лилль (Франция, Карл X)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1825 года W "Тип 1825-1830" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Карл X Реверс монеты - 20 франков 1825 года W "Тип 1825-1830" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Карл X

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 62,333

Описание

  • Страна Франция
  • Период Карл X
  • Номинал 20 франков
  • Год 1825
  • Правитель Карл X (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1825 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 534 проданному на аукционе Burgan Numismatique - Maison Florange за 2150 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • SINCONA (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
Франция 20 франков 1825 W на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность F
Цена
415 $
Цена в валюте аукциона 65000 JPY
Франция 20 франков 1825 W на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Франция 20 франков 1825 W на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
526 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Франция 20 франков 1825 W на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Франция 20 франков 1825 W на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1825 W на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1825 W на аукционе iNumis - October 6, 2020
Продавец iNumis
Дата 6 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1825 W на аукционе Jean ELSEN - June 14, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1825 W на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1825 W на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1825 W на аукционе Jean ELSEN - June 8, 2018
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1825 W на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1825 W на аукционе iNumis - October 10, 2017
Продавец iNumis
Дата 10 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1825 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1825 W на аукционе iNumis - October 11, 2016
Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1825 W на аукционе iNumis - October 13, 2015
Продавец iNumis
Дата 13 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1825 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1825 W на аукционе Jean ELSEN - June 13, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1825 W на аукционе iNumis - June 3, 2014
Продавец iNumis
Дата 3 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1825 W на аукционе Creusy Numismatique - April 22, 2014
Продавец Creusy Numismatique
Дата 22 апреля 2014
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1825 W на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1825 W на аукционе Palombo - December 6, 2013
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1825 W на аукционе Creusy Numismatique - December 5, 2013
Продавец Creusy Numismatique
Дата 5 декабря 2013
Сохранность AU55 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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