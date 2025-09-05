flag
Соверен 1919 года C (Канада, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1919 года C - цена золотой монеты - Канада, Георг VРеверс монеты - Соверен 1919 года C - цена золотой монеты - Канада, Георг V

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC135,889

Описание

  • СтранаКанада
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1919
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворОттава
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:760 USD
График аукционных продаж Соверен 1919 года C - цена золотой монеты - Канада, Георг V
Цены на аукционах (280)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость канадской монеты соверен 1919 года со знаком C. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 2400 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Канада Соверен 1919 C на аукционе Katz - 31 августа 2025
ПродавецKatz
Дата31 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
Канада Соверен 1919 C на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
1148 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Канада Соверен 1919 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Канада Соверен 1919 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Канада Соверен 1919 C на аукционе Heritage - 7 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата7 августа 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Канада Соверен 1919 C на аукционе Stack's - 15 мая 2025
ПродавецStack's
Дата15 мая 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Канада Соверен 1919 C на аукционе Stack's - 25 февраля 2025
ПродавецStack's
Дата25 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Канада Соверен 1919 C на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Канада Соверен 1919 C на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Канада Соверен 1919 C на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Канада Соверен 1919 C на аукционе Heritage - 22 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Канада Соверен 1919 C на аукционе Heritage Eur - 15 ноября 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата15 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Канада Соверен 1919 C на аукционе Stack's - 31 октября 2024
ПродавецStack's
Дата31 октября 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Канада Соверен 1919 C на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Канада Соверен 1919 C на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Канада Соверен 1919 C на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Канада Соверен 1919 C на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Канада Соверен 1919 C на аукционе Coin Cabinet - 16 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 мая 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Канада Соверен 1919 C на аукционе Heritage - 7 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Канада Соверен 1919 C на аукционе Coin Cabinet - 23 января 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата23 января 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Канада Соверен 1919 C на аукционе Coin Cabinet - 5 декабря 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 декабря 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Где купить?
Канада Соверен 1919 C на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата5 сентября 2025
СохранностьMS64 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1919 года C?

По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1919 года с буквами C составляет 760 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1919 года с буквами C?

Информация о текущей стоимости канадской монеты соверен 1919 года с буквами C основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1919 года со знаком C?

Для продажи соверен 1919 года C мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
