Соверен 1918 года C (Канада, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1918 года C - цена золотой монеты - Канада, Георг VРеверс монеты - Соверен 1918 года C - цена золотой монеты - Канада, Георг V

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC106,516

Описание

  • СтранаКанада
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1918
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворОттава
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:800 USD
График аукционных продаж Соверен 1918 года C - цена золотой монеты - Канада, Георг V
Цены на аукционах (258)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость канадской монеты соверен 1918 года со знаком C. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 29158 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3643 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Канада Соверен 1918 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
Канада Соверен 1918 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Канада Соверен 1918 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
Канада Соверен 1918 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Канада Соверен 1918 C на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1918 C на аукционе Coin Cabinet - 27 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 мая 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1918 C на аукционе Heritage - 20 апреля 2025
ПродавецHeritage
Дата20 апреля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1918 C на аукционе Heritage - 20 апреля 2025
ПродавецHeritage
Дата20 апреля 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1918 C на аукционе Palombo - 11 апреля 2025
ПродавецPalombo
Дата11 апреля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1918 C на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1918 C на аукционе Stack's - 22 января 2025
Канада Соверен 1918 C на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1918 C на аукционе Spink - 9 января 2025
ПродавецSpink
Дата9 января 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1918 C на аукционе Heritage - 22 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1918 C на аукционе Heritage - 22 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1918 C на аукционе Sovereign Rarities - 19 ноября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата19 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1918 C на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1918 C на аукционе Stack's - 31 октября 2024
Канада Соверен 1918 C на аукционе Stack's - 31 октября 2024
ПродавецStack's
Дата31 октября 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1918 C на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1918 C на аукционе Coin Cabinet - 26 июня 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1918 C на аукционе Stephen Album - 16 июня 2024
ПродавецStephen Album
Дата16 июня 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1918 C на аукционе Stephen Album - 16 июня 2024
ПродавецStephen Album
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1918 C на аукционе The Royal Mint - 9 июня 2024
ПродавецThe Royal Mint
Дата9 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1918 C на аукционе Status International - 7 июня 2024
ПродавецStatus International
Дата7 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Канада Соверен 1918 C на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Канада Соверен 1918 C на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Канада Соверен 1918 C на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Канада Соверен 1918 C на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Канада Соверен 1918 C на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата5 сентября 2025
СохранностьMS63 PCGS
К аукциону
Канада Соверен 1918 C на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Канада Соверен 1918 C на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Канада Соверен 1918 C на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Канада Соверен 1918 C на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Канада Соверен 1918 C на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата5 сентября 2025
СохранностьMS62 PCGS
К аукциону
Канада Соверен 1918 C на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Канада Соверен 1918 C на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Канада Соверен 1918 C на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Канада Соверен 1918 C на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата5 сентября 2025
СохранностьMS63 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1918 года C?

По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1918 года с буквами C составляет 800 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1918 года с буквами C?

Информация о текущей стоимости канадской монеты соверен 1918 года с буквами C основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1918 года со знаком C?

Для продажи соверен 1918 года C мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
