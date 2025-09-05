Соверен 1917 года C (Канада, Георг V)

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1917 года C? По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1917 года с буквами C составляет 750 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1917 года с буквами C? Информация о текущей стоимости канадской монеты соверен 1917 года с буквами C основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.