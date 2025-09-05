flag
Соверен 1917 года C (Канада, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1917 года C - цена золотой монеты - Канада, Георг VРеверс монеты - Соверен 1917 года C - цена золотой монеты - Канада, Георг V

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC58,845

Описание

  • СтранаКанада
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1917
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворОттава
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:750 USD
Цены на аукционах (385)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость канадской монеты соверен 1917 года со знаком C. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 24073 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 23 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Канада Соверен 1917 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
990 $
Цена в валюте аукциона 990 USD
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецHeritage
Дата31 июля 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 мая 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецStack's
Дата15 мая 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
ПродавецStack's
Дата15 мая 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
ПродавецHeritage
Дата20 апреля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 октября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 июля 2024
СохранностьXF
Цена
ПродавецStephen Album
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецStephen Album
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
ПродавецStack's
Дата5 сентября 2025
СохранностьMS64 NGC
К аукциону
ПродавецNOONANS
Дата9 сентября 2025
СохранностьMS64 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1917 года C?

По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1917 года с буквами C составляет 750 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1917 года с буквами C?

Информация о текущей стоимости канадской монеты соверен 1917 года с буквами C основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1917 года со знаком C?

Для продажи соверен 1917 года C мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

